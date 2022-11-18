Звідки Росія бере ракети для атак на Україну – NYT назвала 4 шляхи

Звідки Росія бере ракети для нападу на Україну йдеться в статті The New York Times, передає NNS.

У вівторок Росія провела ракетний напад із застосування більше 100 ракет, повідомляє українська влада.

Пошкоджено більше 15 енергооб’єктів і зірвано постачання електроенергії для 10 мільйонів домогосподарств, згідно з українськими офіційними даними.

NYT назвала 4 шляхи, звідки Росія бере ракети

Зброя надходить із Ірану, або Північної Кореї, припускає видання і вказує на слова очільника Пентагону Ллойда Остіна, який в середу заявив, що на тлі зменшення резервів зброї Росія “звертається до Ірану, вони звертаються до Північної Кореї”. В ЗСУ також говорили про те, що Росія може отримувати ракети від Тегерана.

Директорка з національної розвідки США Авріл Гейнс стверджувала цього місяця, що “експортні обмеження змушують Росію звертатися до таких країн, як Іран і Північна Корея, за поставками, включаючи БПЛА, артилерійські снаряди та ракети”.

Виробництво в Росії. Видання посилається на звіт оборонного аналітичного центру Janes, де йдеться, що Росія могла створити запаси мікрочипів до повномасштабного вторгнення, або отримати їх в рамках комерційних невійськових поставок, незважаючи на санкції. Також, йдеться в звіті, який наводить NYT, російська військова промисловість працює в три зміни без вихідних. Росія використовує для обстрілів ракети ППО, на кшталт С-300, через нестачу атакувальних ракет. Раніше Росія застосовувала такі ракети для обстрілу місь в Україні. В цьому оглядачі вбачають ознаки нестачі ракет у Росії. Росія створювала запаси, очікуючи війни з НАТО, припускає видання, спираючись на оцінки аналітика Центру Стратегічних досліджень США Марка Канчіана, який вважає, що Росія довгий час вважала таку війну можливою.

Нагадуємо, під час ракетних обстрілів у вівторок, 17 листопада, ракета впала на територію Польщі, що призвело до загибелі двох осіб. Польща проводить розслідування інциденту. Посадовці Польщі, США та НАТО заявили, що, ймовірно, ракета, що впала, була ракеторю українського ППО, однак вказали, що провина зрештою лежить на Росії, яка проводить обстріли української території. На місці події працюють також і українські експерти, повідомили в українському уряді.

Джерело: Голос Америки

Що свідчить про підготовку росією масованих ракетних обстрілів