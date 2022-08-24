Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів про плани путіна щодо України і закликав й надалі надавати допомогу нашій країні.

Під час свого виступу на Другому саміті Кримської платформи Джонсон заявив, що президент російської федерації владімір путін хоче зробити з Україною те, що зробив з Кримом – він планує напад на нові території, щоб захопити всю країну, передає NNS,з посиланням на Укрінформ.

Джонсон зазначив, що незаконна анексія Криму росією у 2014 році була попереднім етапом нинішньої повномасштабної війни. Однак тоді міжнародна спільнота «не мала сміливості та рішучості це визнати». Водночас, вона виступила єдиним фронтом після того, як рф здійснила повномасштабне вторгнення 24 лютого.

«Але вперше ця трагедія сталася саме вісім років тому, коли російські сили почали захоплювати Крим та брати під контроль півострів… Тоді путін силоміць почав захоплювати територію європейської країни. І це вперше після Другої світової, коли відбулася силова зміна кордонів», заявив британський прем’єр.

За його словами, путін перетворив захоплений Крим на військову базу і використав його як один із плацдармів для атаки на всю Україну 24 лютого.

«І ми бачимо, що путін націлений на нові частини України, він хоче всю Україну. Він хоче з неї зробити те ж саме, що зробив з Кримом. Він готує нові анексії, більше фейкових референдумів», додав Джонсон.

Джонсон підкреслив, що необхідно й надалі допомагати Україні, поки не будуть звільнені всі її території.

«Ми ніколи не визнаємо російської анексії Криму чи будь-якої іншої частини української території. Перед обличчям путінського нападу ми повинні й надалі надавати українським друзям усю військову підтримку, гуманітарну, економічну, дипломатичну допомогу, чого вони потребують, поки росія не припинить цю жахливу війну і не забере свої сили з усієї території України», додав він.

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