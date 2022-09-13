До чого може привести оголошення загальної мобілізації в росії.

Якби диктатор путін все ж ухвалив таке рішення, то це фактично стало б визнанням поразки російських військ в Україні.

Таку думку в інтерв’ю ТСН висловив військовий експерт Олег Жданов, передає NNS.

За його словами, початок загальної мобілізації на території рф може спричинити соціальний вибух.

“Гляньте, що коїлося в російських пабліках. Вони рвали на шматки спочатку військових, генералітет. Один із російських блогерів навіть написав, що варто було б розстрілювати, як під час Першої світової війни, у нижній білизні, аби одяг не зіпсувати. Потім пропагандисти федеральних каналів почали захищати генералітет. Мовляв, не стріляйте у піаніста – він грає, як вміє. Генерали воювали, як могли. Вони виконували наказ. А хто його віддав? Головнокомандувач. А хто головнокомандувач? Путін. Якщо тепер путін скаже, що усім – до воєнкоматів, бо армія неспроможна, то я навіть не уявляю, що там буде”, висловився Жданов.

Він також зауважив, що в рф призупинили відправлення до України військових резервів, бо після провалу російської оборони у Харківській області контрактники масово відмовляються брати участь у бойових діях.

“Ніхто не хоче вмирати. За що вмирати? За ідеї путіна? За Радянський Союз? Там половина контрактників не пам’ятають, що таке Союз – або були малими, або ще не народилися. Тому є інформація, що путін наказав олігархам формувати приватні військові компанії”, розповів військовий експерт.

А тим часом в росії очільник партії КПРФ Геннадій Зюганов закликав до загальної мобілізації і запропонував відмовитися від поняття “спеціальна військова операція”.

“Чим спеціальна військова операція відрізняється від війни? Військову операцію ви можете припинити будь-якої миті. Війну ви не можете припинити, вона закінчується або перемогою, або поразкою. Я вас підводжу до думки, що йде війна, і програти її ми не маємо права. Нині не треба панікувати. Потрібна повна мобілізація країни, потрібні зовсім інші закони”, заявив Зюганов.

Самі ж росіяни реагують так на цей заклик Зюганова:

Пішов на х*р, старий му***о.

Ну, як перша рота з депутатів-комуністів вирушить на фронт, так можна і про мобілізацію говорити.

Насамперед, мобілізувати депутатів та всіх їхніх родичів.

Москвичів – на фронт. Їм жилося найкраще – нехай відстоюють своє сите життя.

Усіх чиновників на фронт, якщо їм так потрібна “могилізація”.

Навіщо росіяни продовжують стягувати сили на Херсонщину і яка ситуація на півдні