За що образився Путін і як може мститися, розповів експерт

За що образився Путін і як може мститися – військовий експерт попередив про нову загрозу.

Росія вдарила чотирма ракетами “Калібр” по одеському порту на наступний день після підписання у Стамбулі так званих “зернових угод”, які відкривають шлях до розблокування наших портів та вивезення українського зерна на світові ринки, передовсім в країни Африки та Азії. Тому наразі гостро постає питання убезпечення інфраструктури, в тому числі й портів, від російських ракет.

Це можна зробити за допомогою розгортання систем ППО. Причому захист має бути багатошаровий та комплексний. Тобто, мають бути як системи середньої дальності, так бажано й далекої, які могли б збивати крилаті та балістичні ракети, й прикривати об’єкти інфраструктури – порти та мости. Поки німецькі IRIS-T SLM знову затримуються, треба намагатися отримати побільше норвезьких ЗРК NASAMS.

Про це в коментарі ТСН.ua сказав заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь, передає NNS.

За його словами, дуже скоро складеться ситуація, коли на півдні навколо Херсона ЗСУ візьмуть кілька тисяч російських військ в котел. Паралельно українські війська будуть продовжувати наносити дуже високоточні удари по об’єктам інфраструктури на окупованих територіях.

“Тоді Росія своїми крилатими ракетами може вдатися до ударів по нашим мостам через Дніпро. Тому треба негайно вирішувати питання з ППО. У ситуації, коли німецькі IRIS-T SLM знову затримуються, треба отримувати NASAMS і побільше. Зараз це було б ідеально. Вони мобільні, дуже компактні, їх можна розміщувати наприклад в районах, де знаходяться інфраструктурні об’єкти. Мостів через Дніпро, які виконують важливі функції, насправді не так багато. І одеські порти зараз будуть під особливою увагою. Там теж треба розміщувати посилену ППО. А далі розширювати, бо у Росії є кілька тисяч ракет (старих, нових – не важливо), і вони ними можуть наносити удари”, вважає Михайло Самусь.

Коментуючи власне ракетний обстріл одеського порту наступного дня після підписання “зернових угод”, експерт каже, що це був у першу чергу удар по Туреччині та президенту Ердогану особисто. Бо, за його словами, наші переговірники дуже класно вийшли на формулу, коли Україна та Росія підписали окремі угоди з Туреччиною та ООН. Тому Туреччина взяла на себе цю відповідальність і фактично має нести військову відповідальність, бо за Конвенцією Монтре саме Анкара контролює Босфор і Дарданелли, забороняючи заходити в Чорне море військовим кораблям інших країн.

Проте за кілька годин після ракетного удару по одеському порту Міноборони Туреччини, з посиланням на слова росіян, сказало, що це не Росія випустила ці ракети. Можливо, за словами Михайла Самуся, це було таке бажання Міноборони Туреччини зняти якусь напругу, бо фактично це найбільший удар по Туреччині та Ердогану особисто.

“Якщо взяти до уваги, що це Путін наказав нанести удар по Одесі, можливо дійсно Путін дуже образився за ті 50 секунд, на які Ердоган запізнився з ним на зустріч в Ірані, публічно його принизивши. У Путіна це можливо насправді. І це може виглядати саме так – публічний плювок в Ердогана. Можливо такі плювки будуть і далі. Але з військової точки зору за всю цю ситуацію несе відповідальність Туреччина”, коментує експерт.

Якими будуть наступні кроки Росії? Майже стовідсотково Путін наполягатиме на тимчасовому перемир’ї на півдні, особливо враховуючи патову ситуацію у російських військових, яка для них складається біля Херсона. Проте аргументуватиме це Москва тим, що, мовляв, режим тиші та зупинка бойових дій потрібна, щоб вивезти українське зерно.