Відставка президента країни-агресора рф володимира путіна означатиме трансформацію росії в зовсім іншу державу.

При цьому Чечня стане першою республікою, яка оголосить незалежність від росії.

Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів в ефірі “24 каналу“, з посиланням на “Обозреватель” передає NNS.

За його словами, фактично путін є “абсолютним царем” у рф.

Так, у росії історично після поразки змінюється влада – на кардинально іншу. Зокрема, в Чечні лібералізм-демократизм змінила автократія путіна з міцною централізованою владою.

Отримавши поразку у війні з Україною, трансформація рф буде неминуча, вважає Андрусів. Вибори нового президента перезапустять усі процеси в країні.

“Я одразу скажу, що відставка путіна від влади – це автоматична незалежність Чечні”, підкреслив радник міністра.

Він додав, що саме Чечня сьогодні є республікою, абсолютно готовою до незалежності. Її стримують лише персональні зобов’язання, які рамзан кадиров узяв перед президентом рф – але не перед усією державою.

“Щойно путіна не стане, кадиров на другий день оголосить незалежність”, сказав Андрусів.

Такий розвиток подій запустить багато інших проблем у рф, зазначив він. У результаті переможуть “групи, які матимуть ставку та зв’язки із Заходом”, вважає радник голови МВС.

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