З часом ринок праці змінюється, відповідно змінюється і попит на відповідні професії – популярні вакансії у найближчі 10 років.

Протягом найближчого десятиліття перспективи в кар’єрі чекають на представників професій, пов’язаних із технологіями та енергетикою, медициною та розвагами, аналітикою та інформаційною безпекою.

Про те, які професії стануть популярними у світі до 2030 року пише РБК-Україна, передає NNS.

Бюро статистики США склало перелік найперспективніших професій на період до 2030 року. Цей список відображає залежність сучасного світу від технологій, розвиток відновлюваних джерел енергії, демографічну ситуацію, тенденції на турботу про здоров’я. У ньому є й доволі несподівані вакансії.

Як правило, професії, попит на які зростає в США, згодом стають затребуваними у світі. Цілком імовірно, що попит на таких фахівців у майбутньому зросте і в Україні.

Фахівці у сфері альтернативної енергетики

Очікується, що протягом найближчих років попит на кваліфікований персонал у галузі вітроенергетики зросте на 61%.

Інженери з обслуговування сонячних систем будуть затребувані на 52% більше до 2030 року. Йдеться про фахівців із проектування, монтажу, сервісного обслуговування та ремонту установок відновлюваної енергетики.

Фахівці у кіноіндустрії

За прогнозами, попит на вакансію кіномеханіка у США зросте на 70%. На ринку праці будуть потрібні цифрові кіномеханіки, оператори, техніки, спеціалісти з кіно.

Медсестри

Прогнозоване зростання кількості робочих місць для молодшого медперсоналу становитиме 52%. Будуть потрібні медсестри загальної медицини, педіатрії, геріатрії, до обов’язків яких належить проведення медоглядів, забір аналізів, введення лікарських препаратів.

Швейцари, продавці квитків

Фахівці з обслуговування можуть стати однією з найбільш популярних вакансій найближчих років (прогнозується зростання попиту на 62%). До них відносяться білетери, чергові в лобі готелів, швейцари.

Кухарі

Попит на цю вакансію до 2030 року може зрости вдвічі, зокрема, особливо потрібні будуть кухарі в ресторанах. Працівники кухні у закладах харчування повинні не тільки мати кулінарні навички, а й вміти планувати меню, вести облік продуктів.

Агенти та бізнес-асистенти публічних особистостей – професії майбутніх 10 років

У Штатах очікується зростання затребуваності таких фахівців на 46%. До їхніх обов’язків входить просування артистів, спортсменів, виконавців, укладання контрактів з рекламодавцями, бухгалтерська діяльність та інші ділові питання.

Фахівець з костюмів

Найближчим часом професія фахівця з костюмів стане популярнішою на 44%. У США очікується збільшення попиту на помічників артистів по костюмах, кравців.

Тренери та інструктори з фітнесу

У світі зростає тенденція на здоровий спосіб життя, тому інструктори з аеробіки, групового фітнесу, йоги, персональні тренери матимуть попит на ринку праці в майбутньому.

Теслярі

Фахівці з деревообробки (теслярі, виробники дерев’яних зразків та моделей) будуть високо затребувані у найближчі 10 років. Представники цих професій повинні мати навички проектування у спеціальних програмах для розробки креслень.

Реабілітологи, фізіотерапевти, ерготерапевти

Популярною вакансією може стати професія реабілітолога, помічника з відновлення після травм. До обов’язків спеціаліста з ерготерапії входить допомога пацієнтам з порушеннями розвитку у вправах на соціалізацію та координацію.

Візажисти

Серед затребуваних професій майбутнього – фахівці з макіяжу у кіно, театрі. Це візажисти, гримери, дизайнери зачісок та макіяжу.

Спортсмени

У Бюро статистики США припускають, що у найближчі 10 років спортсмени та учасники професійних спортивних команд матимуть високі перспективи роботи, у т.ч. атлети в індивідуальних та командних видах спорту.

Аналітики

Актуальна професія аналітика залишиться у списку найпопулярніших і в майбутньому. Це фахівці з роботи з базами даних, демографи, аналітичні статистики та ін.

Фахівець з інформаційної безпеки

Ще одна затребувана професія зараз, яка не втратить актуальності і через 10 років. Попит на таких спеціалістів зросте на 33%. Йдеться про аналітиків та інженерів у сфері цифрової безпеки, фахівців із захисту комп’ютерних мереж.

Доглядальниці

Прогнозований попит на працівників із догляду за літніми або хворими людьми вдома зросте на 34%. До обов’язків такого фахівця входить допомога у купанні, перевдяганні, введенні ліків, приготуванні їжі, супроводі пацієнта.

Професії нафтогазової галузі

Зайнятість працівників сфери видобутку, переробки нафти та газу може зрости до 2030 року на 30%. Очікується, що традиційні джерела енергії все ще переважатимуть на світовому ринку. Тому попит на фахівців у цій галузі залишиться високим.

Працівники сфери відпочинку та розваг

Менеджери по роботі з клієнтами в розважальних центрах, координатори заходів, працівники парків, атракціонів, круїзних лайнерів будуть затребувані протягом наступних років.

Відеоредактори

Фахівці монтажу, редактори відео та звуку будуть затребувані на ринку праці. До 2030 року зайнятість представників цієї професії може збільшитися на 33%.

Фахівці з догляду за тваринами

Найближчими роками зросте попит (близько 23%) на дресирувальників, грумерів, ветеринарних лікарів та їх помічників, працівників зоопарків, притулків для тварин.

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