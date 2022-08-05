Хто з українців може отримати виплати на дітей в Німеччині і як це зробити.

Німеччина з початку війни в Україні продовжує масово приймати українських біженців з України. Для полегшення їх долі держава запровадила грошову допомогу для родин з дітьми від народження і до досягнення 18-ти років. В особливих випадках, дитяча дотація може виплачуватися дитині до досягнення 25-ти років.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Факти.

При цьому з 1 червня 2022 року умови надання права на отримання дитячої дотації в Німеччині спрощені.

Йдеться про те, що дотацію можуть отримувати без відповідних довідок також непрацевлаштовані заявники та заявниці.

Отримати дотацію на дітей можуть українські біженці, які мають правовий дозвіл на перебування в Німеччині, або якщо один із батьків вже перебуває в цій країні.

Також така допомага надається дітям, які перебувають в Німеччині або в іншій країні Європейського Союзу і в Швейцарії.

Діти, які не знають про місце перебування батьків або круглі сироти, також мають можливість самостійно подати заяву на дотацію. Обов´язковими умовами для цього є наявність у дітей правового дозволу на перебування в Німеччині на законних підставах. Працевлаштування або певна тривалість перебування не обов´язкові.

Сума виплати залежить від того, скільки родина має дітей. За кожну дитину отримаєте окрему дотацію.

– За першу дитину: 219 Євро

– За другу дитину: 219 Євро

– За третю дитину: 225 Євро

– За четверту та подальших дітей: щораз 250 Євро

Дитяча дотація нараховується на банківський рахунок, який вказаний в заяві.

До заяви важливо докласти наступний перелік документів:

Правовий дозвіл на перебування в Німеччині згідно з § 24 Чинного Законодавства про перебування іноземців в Німеччині (наприклад, дозвіл на перебування або початковий дозвіл на перебування, з яким одному із батьків дозволяється працювати) від одного з батьків та від дитини, на яку оформлюється дотація.

Доказ щодо місцезнаходження дитини, наприклад довідку реєстрації в міграційній службі або довідку з місця, де дитину доглядають (дитячий садочок, позашкільний заклад, тощо).

Для отримання дитячої дотації за минулий час, тобто до червня 2022 року, потрібно надати доказ того, що у одного з батьків була робота в цей час. Наприклад, трудовий договір або розрахунковий лист.

Для того, щоб подати заяву на виплату дитячої дотації, потрібно заповнити вказані анкети:

– Antrag auf Kindergeld / Заява про отримання допомоги на дитину

– Anlage Kind / Додаток з відомостями про дитину до Заяви про отримання допомоги на дитину

Ці документи подаються у відповідні відомства, які можно знайти тут.

Додаткову інформацію можна знайти у листівці про дитячу дотацію.

У Німеччині з 1 вересня зміняться правила для українських біженців