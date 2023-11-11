Нічні вибухи на заводах в росії – ЗМІ розповіли, хто влаштував «бавовну»

Нічні вибухи на заводах в росії могли влаштувати українські розвідки. Мова йде про вибухи вночі 11 листопада на Котовському пороховому заводі в Тамбові та Конструкторському бюро машинобудування у місті Коломна Московської області.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в секторі безпеки та оборони України, передає НСН.

За даними джерел, за операціями стояли бійці Головного управління розвідки Міноборони. Офіційно у розвідці цю інформацію наразі не коментували.

Що відомо про нічні вибухи на заводах росії

У ніч проти 11 листопада в рф, у місті Котовськ, прогримів вибух і сталася пожежа на Тамбовському пороховому заводі. Про це написав Telegram-канал Baza. За даними пабліка, вогонь спалахнув приблизно о пів на дванадцяту ночі. Площа загоряння становила 300 квадратних метрів.

Як зазначає Telegram-канал з посиланням на слова місцевих жителів, пожежі на пороховому заводі передував вибух, який “чуло все місто”.

Telegram-канал ASTRA уточнив, що вибух стався в п’ятому цеху підприємства.

Також ввечері 10 листопада у місті Коломна Московської області росії пролунали вибухи. У мережі повідомили про нібито атаку дронів та роботу ППО.

Пізніше стало відомо, що вибух пролунав у районі Конструкторського бюро машинобудування, на якому розробляються міномети, протитанкові безвідкатні гармати Б-10 та Б-11, переносні зенітно-ракетні комплекси “Игла” та “Стрела”. Також там виробляють протитанкові ракетні комплекси “Шмель”, “Малютка”, оперативно-тактичні ракетні комплекси “Ока”, “Точка-У” та різні варіації “Іскандер”.

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