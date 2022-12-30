Вибухи на аеродромі Енгельс у РФ, що сталися у понеділок, 26 грудня, завдали шкоди російським літакам і не тільки.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону, передає НСН.

«Інформація уточнюється. Достеменно відомо про пошкодження літаків, транспортних засобів і особового складу. Йдеться дійсно про більш ніж трьох загиблих, як спочатку заявляли росіяни», – зазначив Юсов.

Він також наголосив, що військова інфраструктура Росії продовжує деградувати, тому такі інциденти можливі й у майбутньому.

Нагадаємо, після вибухів російські загарбники змінили місце дислокації стратегічної авіації, яка перебувала на аеродромі Енгельс.

Як повідом журналіст Володимир Золкін, у результаті повторного удару по авіабазі в російському Енгельсі пошкоджено п’ять Ту-95МС. Крім того, 17 окупантів загинуло, 26 поранено, троє з них у важкому стані. Також знищено диспетчерську вежу.

За офіційною інформацією, яку оприлюднили в Росії, загиблих було троє, відомі їхні імена:

Воронов Андрій Миколайович — гвардії майор, інженер авіаційного комплексу інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї на Ту-160 [бомбардувальник-ракетоносець] гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку, “ветеран”;

Ануфрієнко Максим Андрійович — гвардії старший лейтенант, інженер групи обслуговування літаків та авіадвигунів інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї на Ту-160 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку;

Пампухін Олександр Анатолійович — гвардії старший лейтенант, інженер авіаційного комплексу інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї на Ту-160 важкого гвардійського бомбардувального авіаційного полку.

До відома, сьогодні, 29 грудня, над аеродромом Енгельс знову працювало ППО. Про це повідомляли місцеві Telegram-канали. Там писали про роботу ППО та приліт. Офіційної інформації чи підтвердження прильоту поки немає.

Джерело: Главком

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