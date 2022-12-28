“Володар кінця”: путін подарував главам країн СНД 8 перснів, а один залишив собі – реакція соцмереж (фото)

Напередодні Нового року президент росії путін подарував главам країн СНД 8 перснів із символікою «Співдружності», одне кільце він залишив собі.

В українській Службі безпеки побачили у цьому алюзію на роман «Володар перснів» Джона Рональда Руела Толкіна, передає НСН.

Каблучки отримали самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Жапаров, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов, а також президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Варто зазначити, що чоловікам, які сповідують іслам, не можна носити золоті персні. Таким чином, лідер росіян поставив у незручне становище глав мусульманських держав.

Служба безпеки України потролила путіна

«Прочитали, що за поребриком один військовий злочинець зробив 9 кілець і думає, що це йому допоможе нас перемогти. Ми читали Толкіна і в нас для нього тільки погані новини…», йдеться в дописі СБУ.

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж також не змогли оминути увагою цю подію і порівняли бункерного діда з Сауроном, а рф – з Мордором.

За Толкіним, дев’ять кілець були подаровані «людям, які найбільше жадають влади». Зрештою вони стали назгулами – привидами, які служили Саурону, головному антагоністу твору.

Путін подарував главам країн СНД 8 перснів – фото з мережі

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