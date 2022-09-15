Візит Зеленського до Ізюма не залишив росіян байдужими, в них дуже сильно “підгорає”

У росіян дуже сильно підгорає через візит Зеленського до Ізюма, вони в розгубленості і ніяк не можуть зрозуміти, як так сталося.

Жителі росії обурюються, чому їхні військові не обстріляли місто, коли там був президент України.

У російських телеграм-каналах найпопулярніша тема зараз – Зеленський в Ізюмі. Вона викликає в громадян держави-агресорки багато нерозуміння, пише 24 канал, передає NNS.

Де наші “Іскандери” та “Калібри”: росіяни обурюються через візит Зеленського до Ізюма

Росіяни пишуть, що “центр схвалення рішень в Україні” сам прибув до лінії розмежування. Вони ніяк не можуть усвідомити, чому ж армія окупантів не вдарила по ньому. Росіяни навіть поширюють у себе “зраду” й називають війну “дуже дивною”.

“Ми так далеко пішли, що наша артилерія не досягає Ізюма? А де наші повітряні сили? А “Калібри”, “Іскандери”, Х-101 і що там у нас ще є для ворога? Чи ми хороші й хочемо перемогти ворога, не вбиваючи його?”, обурюються росіяни.

Вони закликають своїх громадян “поставити собі питання”, чому росія не вдарила по Зеленському.

Зауважимо, що насправді, коли президент був в Ізюмі в місті лунали вибухи. Зокрема, коли глава держави оголошував свою промову. При цьому Зеленський ніяк не відреагував на гучний звук.

Іноземні ЗМІ захоплюються президентом України

У той час, коли в росіян “палає”, іноземні журналісти навпаки захоплюються мужністю Зеленського. Західні видання протиставляють молодого сміливого лідера агресору владіміру путіну, який ховається у бункері й жодного разу не провідував своїх військових у польових умовах.

Журналісти зазначають, що Ізюм розташований всього лиш за кілька кілометрів від кордону з росією. Це означає, що ворог міг у будь-який момент накрити місто артилерійським вогнем. Через це вони захоплюються Зеленським, який не побоявся прибути у звільнений Ізюм і підняти там український прапор.

Ізюм перебував під російською окупацією з 2 квітня. Звільнення одного з найбільших міст Харківщини вважають найбільшим успіхом ЗСУ після березневих боїв під Києвом.