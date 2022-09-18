Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський прокоментував візит путіна на саміт ШОС.

Саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС) показав, що путін втратив будь-який авторитет серед світових лідерів. Глава кремля отримав там неодноразові приниження.

Про це Андрій Піонтковський сказав 24 каналу, передає NNS.

За його словами, прем’єр-міністр Індії публічно критикував путіна через війну в Україні.

Усі буквально змушували путіна чекати

Піонтковський зазначив, що Схід – справа тонка. Там дуже швидко відчувають чиюсь поразку. І того, хто програє, відповідно зустрічають.

Усі буквально змушували путіна чекати партнера на двосторонній зустрічі. Це зазвичай фішка путіна. Він королеву Єлизавету, з якою зараз увесь світ прощається, змусив 15 хвилин чекати, Папу Римського – 2 години, сказав російський публіцист.

За його словами, промовистою була навіть поза путіна під час двосторонньої зустрічі із главою КНР Сі Цзіньпіном. Пози співрозмовників нагадували зустріч путіна й лукашенка у найтяжчий для останнього момент, коли в білорусі відбувалося народне повстання.

Лукашенко тоді буквально лежав на підлозі перед путіним, який, як завжди, нахабно виставив свої короткі ноги, наголосив Піонтковський.

Але на саміті ШОС, зауважив російський публіцист, картина була зворотньою.

Путіну виділили місце на краю дивана

Піонтковський зауважив, що показовою була не лише стилістика, а й зміст. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді не посоромився публічно прочитати дуже жорстку лекцію путіну, що в XXI столітті так не чинять, що війну необхідно терміново закінчувати.

А те, що нам показали із зустрічі з Сі, там говорив лише путін. Але він ніби вибачався перед Сі. Казав, що ми розуміємо вашу стурбованість у зв’язку з війною в Україні, ми спробуємо вам роз’яснити, заявив російський публіцист.

Потім, звернув увагу Піонтковський, теж була дуже цікава сцена на вечірній трапезі союзників.

Усі, мабуть, бачили цю картинку: на чолі столу Ердоган, а далі розташувалася вся пострадянська челядь. І десь між Рахмоновим і лукашенком – така маленька людинка на краю дивана, в якій можна буде вгадати великого російського вождя, сказав Піонтковський.

Він нагадав, що Сі Цзіньпін, який загалом домінував на саміті ШОС, проігнорував цю вечерю з путіним та його союзниками.

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