Військова еліта готує держпереворот в росії, щоб не допустити ядерної війни – ЗМІ

Військова еліта готує держпереворот в росії, щоб не дати путіну застосувати ядерну зброю у війні.

Як передає NNS, про це повідомляє The Mirror із посиланням на неназвані джерела.

Малоймовірно, що російська військова еліта дозволить президенту рф путіну застосувати ядерну зброю у війні проти України, яку він програє.

Журналісти цитують слова високопоставленого експерта з Великої Британії, який консультував уряд із питань, пов’язаних з рф, і пишуть, що главу Кремля можуть повалити, якщо він наполягатиме на ядерному ударі.

“Військовий переворот — найімовірніший результат режиму путіна”, пояснило джерело видання.

Повідомляється, що, на думку кремлівської еліти, ядерні погрози з боку рф зараз працюють проти Заходу, проте, якщо путін розпорядиться про використання ядерної зброї, від високопоставлених офіцерів, зважаючи на все, варто очікувати заколоту. Унаслідок путін піде у відставку або загине.

“Зіткнувшись з нерозсудливістю путіна і необхідністю запобігти ядерному удару, військові, швидше за все, влаштують переворот, щоб скинути його”, заявило джерело.

Друга група, від якої можна очікувати активних дій, — співробітники адміністрації президента рф, колишні шпигуни КДБ та військові на чолі з євгеном пригожиним, який керує ПВК “Вагнера”. Але поки це оточення путіна вважає, що ядерна риторика “служить їхній меті”.

Джерело вважає, що так званий “кухар” путіна 61-річний пригожин стане найімовірнішим наступником глави російської держави.

Серед інших можливих варіантів розвитку подій — повстання народних мас, заворушення, від’єднання регіонів Сибіру, Далекого Сходу та Півночі.

Військові аналітики також дотримуються думки про те, що путін може планувати атаки спецслужб на західну інфраструктуру, подібні до тих, які пошкодили газопровід “Північний потік”.

Експерт із росії Брюс Джонс вважає, що рф має навіть більші можливості для проведення подібних секретних операцій, ніж для ведення масштабної війни в Україні.

“У певному сенсі російські сили більш вправні в такій операції спецназу, ніж у складному широкомасштабному вторгненні в Україну”, сказав він.

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