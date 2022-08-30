Viber зробить частину послуг платними – кого торкнуться зміни

Популярний месенджер Viber зробить частину послуг платними. Що і для кого зміниться.

Японська компанія Rakuten Viber поділилась нововведеннями та попередила українців про впровадження платних послуг. Платні послуги будуть стосуватись виключно юридичних осіб.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

Наприклад, фінансова установа «ПриватБанк» вже повідомила своїх клієнтів про те, що з 30 серпня чат-бот стане недоступним. Це означає, що банк більше не буде сповіщати своїх клієнтів через даний месенджер.

Крім того, в оновленій версії месенджера ви зможете здійснювати грошові перекази.

Інсайдери повідомляють, що ця послуга планувалась набагато раніше.

Система міжнародних платежів зараз перебуває на стадії тестування. Повідомляється, що спочатку послуга буде доступна у 2 країнах, а вже потім буде поширюватись світом.

Така можливість стала доступною завдяки співпраці з компанією Rapyd Global Payments Network.

Поки це буде перший месенджер, який вирішив стати учасником фінансового ринку. Кошти користувачі зможуть зберігати на мобільних гаманцях IBAN, а поповнювати його можна буде звичним способом.

5 порад від Viber, як захистити своє листування в месенджері під час війни