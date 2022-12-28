Чи вистачить росії ресурсів, щоб вести війну ще кілька років – директор Defense Express

Директор Defense Express Сергій Згурець розповів, чи вистачить росії ресурсів, щоб вести війну в Україні ще кілька років.

Військовий експерт не відкидає того, що війна може затягнутися на 2 чи 3 роки, бо у рф ще достатньо ресурсів на такі тривалі бойові дії. Він зауважив, що саме для цього росія хоче заморозити конфлікт.

Про це Згурець сказав в ефірі телеканалу “Еспресо”, передає НСН.

При цьому він вважає, що наступний рік стане вирішальним у війні.

“Потенціал України для продовження наступальних дій залежить від регулярності та надійності військової допомоги від наших партнерів. Оскільки ця допомога впливає на накопичення українських резервів. Зараз ми знаходимось фв такому стані, коли Україна та противник накопичують сили для подальших бойових дій”, сказав Згурець.

Він зазначив, що між успіхами України та військовою допомогою від НАТО є зв’язок.

“Я не виключаю того, що бойові дії можуть тривати щонайменше 2-3 роки. Адже в росії ще залишаються чималі ресурси у військовій техніці. Тому росія може з меншими темпами ефективності затягувати бойові дії. Проте такий сценарій розвитку подій не єдиний, – наголошує Згурець. – На мою думку, наступний рік стане досить важливим у цій війні. І для нас успішність наступальних дій у 2023 році буде залежати від допомоги союзників”.

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