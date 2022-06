В Угорщині заявили про “психічні проблеми” Зеленського. Реакція ОП

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про «психічні проблеми» у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

Як повідомляє «Європейська правда», його коментар з інтерв’ю до Дня національної єдності Угорщини наводить 444.hu, передає NNS.

Кевер заявив, що не пригадує зі своїх спостережень за міжнародною політикою, щоб колись лідер країни, яка потребує допомоги, так «піднімав голос проти когось», як це робить Володимир Зеленський, не тільки звертаючись до офіційного Будапешта, а й канцлера Німеччини.

Спікер сказав також, що очікує проблем для українських угорців після війни та що «потрібно бути дуже обережними», щоб не дійшло до того, що угорській меншині доведеться зовсім залишити батьківщину.

Заступник голови Офісу Президента України Андрій Сибіга назвав «дикими» та неприйнятними висловлювання спікера угорського парламенту Ласло Кевера.