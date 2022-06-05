В Угорщині заявили про “психічні проблеми” Зеленського. Реакція ОП

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про «психічні проблеми» у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

Як повідомляє «Європейська правда», його коментар з інтерв’ю до Дня національної єдності Угорщини наводить 444.hu, передає NNS.

Кевер заявив, що не пригадує зі своїх спостережень за міжнародною політикою, щоб колись лідер країни, яка потребує допомоги, так «піднімав голос проти когось», як це робить Володимир Зеленський, не тільки звертаючись до офіційного Будапешта, а й канцлера Німеччини.

«Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це чемно – звінсо, наполегливо, але просить, а не вимагає чи погрожує. Погрожують ворогам, а не тим, кого хочуть мати друзями. Тут якась особиста психічна проблема», сказав Ласло Кевер.

Спікер сказав також, що очікує проблем для українських угорців після війни та що «потрібно бути дуже обережними», щоб не дійшло до того, що угорській меншині доведеться зовсім залишити батьківщину.

Заступник голови Офісу Президента України Андрій Сибіга назвав «дикими» та неприйнятними висловлювання спікера угорського парламенту Ласло Кевера.

«Народ завжди мудрий і знає віками як відповідати на абсолютно неприйнятні, дикі висловлювання «недополітиків» на кшталт нешановного голови державних зборів Угорщини: He who is guilty is the one that has much to say; Осла взнаєш по вухах, а дурня – по балачках; У короткого розуму язик довгий», зазначив він.

Коментуючи слова Кевера про те, що угорській меншості в Україні нібито може щось загрожувати, Сибіга нагадав йому про воєнні злочини самих угорських військ проти українців під час Другої світової.

«На цій хвилі хотілося б почути оцінку політика про те, як угорські фашисти спалили живцем тисячі людей в чернігівському селі Корюківка – один з найжахливіших злочинів другої світової. Всі угорські солдати-фашисти були «психічно здоровими»?», звернувся до нього представник ОПУ.

Водночас він висловив сумніви, що слова окремого політика у цьому випадку висловлюють позицію угорського народу.

«І угорський мудрий народ завжди підтримуватиме дружні відносини з українським народом, на відміну від тимчасових політиків», завершив Сибіга.

Нагадаємо, позиція Угорщини щодо нафтового ембарго була однією з ключових причин, чому Євросоюз довго намагався погодити шостий пакет санкцій проти РФ та врешті зробив виняток для трубопровідної нафти.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що це поставить під загрозу енергетичну безпеку та називав новий пакет санкцій проти «історичною помилкою». Також через позицію Віктора Орбана у санкційний список не потрапив патріарх Кіріл.