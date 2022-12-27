В Польщі українка намагалася кинутися під машину, дізнавшись про вбивство доньки окупантами

У Польщі 42-річна українка намагалася кинутися під машину, дізнавшись, що росіяни вбили в Україні її 20-річну доньку. Жінку вдалося врятувати.

Про це передає НСН з посиланням на se.pl/warszawa.

Патруль муніципальних офіцерів у Варшаві врятував біженку з України, яка намагалася скоїти самогубство.

За даними польської поліції, вони патрулювали одну із вулиць Варшави та помітили, як жінка намагається кинутись під автомобілі. Поліція зупинилась, щоб допомогти жінці, проте вона виривалась та кричала українською мовою.

“Коли я почув, як вона кричить українською, я одразу подумав, що її поведінка може бути пов’язана з війною. Я не помилився”, сказав інспектор Гжегож Піщек.

Поліція намагалась поспілкуватись із жінкою, проте вона була в шоковому стані та говорила лише українською.

Щоб зрозуміти, що сталося, рятувальники викликали перекладача. Також були залучені медики.

Після цього стало відомо, що 42-річна жінка – біженка з України. Вона дізналась, що росіяни вбили її 20-річну доньку та намагалась вчинити самогубство. Українка переконувала, що тепер у неї немає сенсу жити.

Українку госпіталізували, вона перебуває під наглядом медиків.

Джерело

У Польщі українка кілька кілометрів бігла за поїздом, в якому були її діти