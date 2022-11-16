В Польщі могла впасти ракета української ППО – ЗМІ

Американські посадовці припускають, що попередньо, в Польщі могла впасти ракета української ППО, яка намагалася збити російську ціль.

Про це повідомляє NNS з посиланням на Associated Press.

“Троє офіційних осіб США заявили, попередні оцінки свідчать про те, що ракета була випущена українськими силами по російській ракеті під час нищівного залпу по електричній інфраструктурі Троє України у вівторок”, – пише видання, посилаючись на неназваних чиновників.

Зазначено, що посадовці говорили на умовах анонімності, “оскільки не мали права обговорювати це питання публічно”.

При цьому зазначено, що ця інформація суперечить іншому анонімному коментарю із США про те, що ракети РФ 15 листопада перетнули польський кордон.

Нагадаємо, у вівторок 15 листопада по території Польщі було завдано ракетного удару, в результаті атаки були загиблі. Згодом в польському МЗС підтвердили, що ракета була російською та викликали посла РФ із вимогами надати пояснення.

Джерело

ЗМІ повідомляють, що у Польщі впали дві ракети