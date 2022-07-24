Українці у Європі, які виїхали з України після 24 лютого, можуть отримувати грошову допомогу. Найбільше платять у Німеччині.

Про це NNS дізнався з повідомлення finance.ua.

Німеччина

Людина, яка самостійно виховує дитину, отримує щомісячну виплату у розмірі 449 євро. Тим, хто живе з партнером у спільноті Bedarfsgemeinschaft, передбачена допомога у розмірі 404 євро на людину, а тим, хто живе у друзів чи родичів, — 360 євро. Також у Німеччині виплачують допомогу на дітей: на дитину віком до 5 років – 285 євро, віком від 6 до 13 років – 311 євро, від 14 до 17 років – 376 євро. Вагітні жінки або самотні батьки можуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку.

Також допомогу від центру працевлаштування можуть отримувати працездатні українці, які пройшли процедуру реєстрації в центрі.

Редактор сайту про життя в Німеччині Handbook Germany Артур Ахметгалієв зазначає, що сума варіюється від членів сім’ї. Як тільки українець зі статусом тимчасового захисту влаштовується на роботу в Німеччині, він втрачає право на отримання допомоги, однак у грошах не програє, оскільки його зарплата за повної зайнятості однозначно буде вищою за максимальний розмір допомоги.

За словами Ахметгалієва, непрацездатним або тим, хто ще не пройшов реєстрацію в центрі працевлаштування, допомогу оплачує відомство соціального забезпечення. Розмір виплат залежить від того, де живе людина, чи забезпечують її їжею, чи їй доводиться готувати самостійно, а також кількість членів сім’ї.

Італія

Після оформлення статусу тимчасового захисту та отримання ідентифікаційного коду українці, які поїхали до Італії, можуть щомісяця отримувати по 300 євро на дорослу і по 150 євро на дитину протягом трьох місяців.

Франція

Українські переселенці у Франції зможуть розраховувати на допомогу лише після реєстрації в офісі з імміграції та інтеграції (OFFI) та отримання картки ADA, за якою організовано виплату допомоги. Її розмір становить 6,8 євро на день на особу (або 14,2 євро, якщо українця не змогли забезпечити житлом).

Польща

Нещодавно у Польщі перестали виплачувати допомогу на харчування та проживання українців у розмірі 40 злотих на день, щоб підштовхнути біженців до пошуку роботи. Виняток було зроблено лише для людей з інвалідністю, багатодітних чи вагітних жінок. Проте українці можуть отримати одноразову виплату – 300 злотих (1,9 тис. грн), а також нарівні з поляками претендувати на щомісячну допомогу на дитину до 18 років у розмірі 500 злотих (3,1 тис. грн), а також щорічно – на 300 злотих, які виділяють на купівлю шкільного приладдя та підручників.

Болгарія

Ті, хто виїхав до Болгарії, також можуть розраховувати на одноразову допомогу у розмірі до 375 левів (5,7 тис. грн) та одноразову цільову виплату на видачу ідентифікаційної картки — до 75 левів (1,1 тис. грн), проте сума може коливатися. Також Болгарія має можливість оформити щомісячну допомогу людям, доходи яких не перевищують індивідуально певного мінімуму.

Чехія

У Чехії українці можуть отримати фінансову допомогу від держави у розмірі 5 тис. крон (6 тис. грн) лише у тому випадку, якщо вони не отримують від держави безкоштовне житло, харчування та засоби гігієни.

Молдова

У Молдові українцям передбачено виплату у розмірі 45 євро при отриманні статусу біженця. Якщо людина оформила статус тимчасового захисту, матеріальну допомогу від держави вона не отримуватиме, проте може претендувати на виплати від управління верховного комісара ООН у справах біженців. На кожного члена сім’ї передбачено щомісячну виплату у розмірі 2,2 тис. молдавських лей (3,4 тис. грн).

Грошова допомога українцям від міжнародних організацій – хто і скільки може отримати, куди звертатися