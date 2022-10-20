Українським переселенцям у Польщі, які перебувають там тривалий час, поступово обмежуватимуть фінансову допомогу.

Люди, які проживають у центрах тимчасового розміщення понад 120 днів, з 1 січня будуть сплачувати 50% від вартості проживання.

Як передає NNS, про це повідомив уповноважений уряду Польщі з питань біженців з України Павло Шефернакер в інтерв’ю PAP.

За його словами, приблизно 80 тисяч українців нині мешкають у польських центрах тимчасового розміщення. Польща, мовляв, хоче надати можливості розміщення всім, хто цього потребує, однак у країни вже бракує на це коштів.

Українці, які нині тікатимуть від війни до Польщі, також матимуть 120 днів для безплатного перебування у центрах розміщення. Однак потім будуть за це сплачувати.

Як уточнив Шефернакер, польський уряд хоче, аби протягом наступного року українські переселенці у Польщі сплачували повну вартість за проживання.

«Польща відкрита для переселенців, хоче їх підтримувати… Але є ті, хто певним чином обманюють цю систему. Ми посилимо систему, щоб не було жодних патологій щодо виплат коштів», наголосив посадовець.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, нині в Польщі зареєстровано понад 1,4 мільйона українських біженців.