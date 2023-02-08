Українську пенсіонерку заарештували у Росії начебто через мікросхеми для створення зброї

У російському Брянську заарештували українську пенсіонерку. 79-річну жінку звинуватили в тому, що вона нібито зберігала мікросхеми для створення зброї.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає НСН з посиланням на Главком.

Пенсіонерку затримали на вокзалі «Брянськ-Орловський». Представники Федеральної служби безпеки РФ одразу ж начебто знайшли у неї запчастини до зброї в контейнерах для їжі. Жінку звинуватили у підготовці до контрабанди.

Невдовзі Володарський районний суд Брянська відправив жінку до слідчого ізолятора.

Слідчі заявили, що українка приїхала до Брянська і нібито отримала поштою близько 50 мікросхем для створення озброєння. У суді також видали, що мікросхеми вона зберігала у харчових контейнерах.

У результаті на пенсіонерку завели справу за двома статтями Кримінального кодексу РФ – частина 1 статті 30, частина 1 статті 226.1.

Більш “вагомих” подробиць про затримання не наводиться.

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