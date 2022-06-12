Україна може отримати ядерні боєголовки – депутат Європарламенту

Росія порушила Будапештський меморандум, почавши повномасштабне військове вторгнення в Україну. І тепер Захід має право передати Україні ядерні боєголовки.

Про це заявив в ефірі “Еспресо” польський депутат Європарламенту Радослав Сікорський, передає NNS.

За словами депутата, Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки, щоб захистити свою незалежність.