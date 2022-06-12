Україна може отримати ядерні боєголовки – депутат Європарламенту

Росія порушила Будапештський меморандум, почавши повномасштабне військове вторгнення в Україну. І тепер Захід має право передати Україні ядерні боєголовки.
Про це заявив в ефірі “Еспресо” польський депутат Європарламенту Радослав Сікорський, передає NNS.
За словами депутата, Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки, щоб захистити свою незалежність.
“Є другий аргумент, який ще не з’являється публічно, але я вважаю, він обґрунтований. Як відомо, Україна віддала свій ядерний потенціал після того, як у 1994 році було підписано Будапештський меморандум. Сьогодні росіяни та дехто ще кажуть, що це не були гарантії. Але всі тоді розуміли, що Україна на заміну цього буде незалежною країною у кордонах, установлених з часів СРСР. Росія безперечно цей договір порушила і багато разів. Україна не мала операційного контролю над тим арсеналом та не мала також можливості утримувати його у безпечному стані. Але через те, що Росія порушила цей Будапештський меморандум, то вважаю, що ми як Захід мали б право подарувати Україні ядерні боєголовки. Так, щоб вона могла захистити свою незалежність”,підкреслив депутат Європарламенту.
Будапештський меморандум підписали в 1994 році Україна, Росія, США і Британія. Там прописувалися гарантії безпеки Україні після відмови від ядерної зброї.
Нагадуємо, 1 червня російський Інтерфакс повідомив, що Росія проводить навчання ракетних військ з ядерним озброєнням, задіяла комплекси “Ярс”.
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