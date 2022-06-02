Україна і США обговорили надання ЗСУ нового пакету американської військової допомоги для протистояння російській агресії.

Про це повідомив у себе у Telegram-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає NNS.

Окрім нього, у переговорах також брали участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, радник президента США з нацбезпеки Джейкоб Салліван та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Єрмак підкреслив, що це буде не остання допомога США.

За його словами, вони озвучили потреби української армії для перемоги над Росією, а також обговорили «майбутні сюрпризи, які точно не сподобаються ворогу».

«Хороші новини… Ми обговорили новий пакет військової допомоги США для України, який включає РСЗВ HIMARS та боєприпаси, гелікоптери Мі-17, ракети Javelin, тактичні машини, РЛС… Важливо, що це не остання допомога США. Ми озвучили потреби нашої армії для перемоги над Росією. Можу сказати, що ми обговорили і майбутні сюрпризи, які точно не сподобаються ворогові», заявив Єрмак.

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