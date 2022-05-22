Україна і Польща домовились спростити перетин кордону

Україна і Польща найближчим часом укладуть двосторонню угоду, яка має спростити перетин кордону між країнами.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у виступі в Раді після промови президента Польщі Анджея Дуди, повідомляє Європейська правда, передає NNS.

Зеленський зазначив, що зараз українські міста стали побратимами польських, побратимами стали український і польський народ, а країни – сестрами.

“Ми рідні. І між нами немає бути кордонів чи барʼєрів. Український і польський народи ментально вони давно не розділяють. Тож, ми дійшли згоди найближчим часом втілити це і у відповідній двосторонній угоді. Спершу щодо спільного прикордонно-митного контролю, а згодом і єдиного умовного кордону, коли Україна буде членом Європейського Союзу. І я впевнений, що усі необхідні рішення спочатку для статусу кандидата для України, а потім і для повноправного членства неодмінно будуть ухвалені. Зокрема, завдяки багатолітньому захисту Польщею українських інтересів на європейському континенті”, заявив Володимир Зеленський.

Він подякував Дуді за спільну з лідеркою Словаччини ініціативу переконувати європейських колег, які все ще вагаються щодо статусу країни-кандидата на членство ЄС для України.

“Історичний момент наново формує наші відносини… Зараз настав час для нового польсько-українського договору про добросусідство – який врахує все те, що ми побудували у наших відносинах за останні місяці. Нинішня війна показала також, що між нашими країнами – не найкраща мережа доріг. Час надолужити це запізнення, польсько-український кордон має об’єднувати, а не роз’єднувати, це має бути наша велика мета”, заявив зі свого боку Анджей Дуда.

Зокрема, він закликав організувати швидкісне залізничне сполучення між Києвом і Варшавою.

Володимир Зеленський зазначив також, що росія, розв’язавши війну, мимоволі змусила Україну та Польщу забути суперечки щодо спільного минулого.

Також він анонсував законопроєкт про розширені можливості для громадян Польщі в Україні, щоб віддячити за те, як Польща прийняла українців, які рятуються від війни.

Українські біженці в Польщі можуть отримати ще один вид допомоги: як оформити виплати