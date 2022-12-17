У Зеленського розповіли, навіщо Путін їде у Мінськ

19 грудня російський диктатор Володимир Путін їде у Мінськ на зустріч із главою білоруського режиму Олександром Лукашенком.

Як сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, Путін хоче змусити Лукашенка виконати “союзницькі домовленості” та підтримати наступ на Україну.

Про це Михайло Подоляк розповів в ефірі телемарафону, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Він пояснив, чому Путін самостійно їде до Мінська, а не запрошує Лукашенка у Росію.

“По-перше, тому що статус Путіна сьогодні – це не статус Путіна вчорашнього дня. Це людина, яка має ходити і просити, щоб щось отримати”, сказав він.

Так, Путін відправляє своїх чиновників до Ірану, самостійно їздить на заходи ОДКБ, де просить вірменів не виходити з організації.

“Путін сьогодні не в тій іпостасі, щоб диктувати комусь умови. Так, він ще веде війну, він хоче її закінчити на своїх умовах. Безумовно, тому що людина слабка з інтелектуальної точки зору і не розуміє, в якому стані вона перебуває. Вона відірвана від реальності як такої”, зазначив Подоляк.

При цьому, за його словами, Лукашенко все ж залишається політичним лідером Білорусі, країни, яка демонструє певну самостійність. Тому Путіну доводиться до нього приїжджати і казати про те, що необхідно виконати “союзницькі домовленості” – “якщо Росія вже гине в повному обсязі, то бажано було в, щоб і “союзна держава” Білорусь також загинула у цій війні у політичному плані”.

Окрім того, завданням Путіна є змусити Білорусь підтримати наступ на Україну у будь-якому вигляді. Це можуть бути інформаційні компанії, тренувальні заходи чи навіть сухопутне вторгнення.

При цьому Подоляк сумнівається у можливості повторного наступу з території Білорусі.

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