У росії зробили нову заяву про терміни війни проти України

У росії вкотре назвали терміни проведення “спеціальної військової операції в Україні”.

Війна “триватиме до повного виконання завдань”, поставлених президентом рф володимиром путіним.

Про це під час селекторної наради заявив міністр оборони рф сергій шойгу, пише Обозреватель, передає NNS.

За його словами, на сьогодні пріоритетом росії, яка завалює українську землю трупами своїх солдатів і знищує десятки тисяч мирних українців, є “збереження життя та здоров’я російських військових та цивільного населення”.

Шойгу заявив, що “спецоперація в Україні завершиться повним виконанням усіх завдань”. Також один із воєнних злочинців вищого військового керівництва рф раптом “перейнявся” питанням утилізації українськими військовими російських окупантів.

“Сьогодні для нас головні пріоритети – збереження життя та здоров’я підлеглого особового складу, виключення загрози безпеці цивільного населення. Спеціальна військова операція продовжиться до повного виконання завдань, поставлених верховним головнокомандувачем”, сказав шойгу.

Які саме “завдання” стоять на порядку денному кремлівських злочинців сьогодні, він не уточнив.

При цьому “цілі та задачі” “спецоперації” росії в Україні постійно змінюються. Окупанти то мріють захопити Київ за три дні, то оголошують “денацифікацію та демілітаризацію” нашої держави, то “відсувають НАТО від кордонів росії”, то “звільняють Донбас” і “захищають народ “Л/ДНР”, то “змінюють однополярність світу”.

Які саме з безкінечного переліку версій “завдань” мають бути виконані – невідомо.

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