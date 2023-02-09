У росії судили чоловіка, який хотів втекти до батьків в Україну

У Калінінградській області росії судили чоловіка, українця за походженням. Його приговорили до шести місяців примусових робіт за незаконний перетин кордону. За словами адвокатки, він прямував до батьків в Україну.

Про це повідомляє правозахисний медіапроєкт «ОВД-Инфо» з посиланням на адвокатку засудженого, передає НСН.

Юрія Яцентюка затримали восени 2022 року під час спроби перейти російсько-польський кордон. Незадовго перед тим він отримав повістку до військкомату.

При розгляді справи суддя вказав «дії у період мобілізації» як обтяжувальну обставину. Спершу прокурорка вимагала позбавити Яцентюка волі на один рік, але згодом попросила призначити йому 11 місяців примусових робіт.

Адвокатка Марія Бонцлер пояснила, що прокурорка пом’якшала, дізнавшись, що Яцентюк намагався перейти кордон, щоб врятувати батьків в Україні, які залишилися без засобів для існування.

Правозахисники додають, що Яцентюк народився в Україні. Після катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції сім’я залишила країну через хворобу. Згодом батьки чоловіка повернулися до України, а сам він залишився в росії.

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Здаватися в полон безпечно після попереднього обговорення умов капітуляції з уповноваженими представниками українського командування. Це можна зробити, зателефонувавши на гарячу лінію проєкту «Хочу жити»: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84 (цілодобово) або через чат-бот «Хочу жити».

Джерело: Громадське

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