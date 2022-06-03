У Польщі змінили правила для біженців з України: кому дадуть допомогу, а кому її скасували

У Польщі посилили контроль за виплатами для українських біженців. Ті, хто виїхав із країни і продовжив отримувати допомогу, мають повернути гроші.

Крім того, з 1 червня змінили дати виплат, а також незабаром скасують щоденну виплату, пише Обозреватель, передає NNS.

Скасують виплату щоденної допомоги

Українським біженцям у Польщі з 1 липня перестануть виплачувати щоденну грошову допомогу у 40 злотих (близько 280 грн). При цьому пільги та виплати розширять для біженців із незахищених соціальних категорій. Решті українців допомагатимуть знайти роботу.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі, представник уряду у справах біженців Павло Боссернакер, повідомляє Rzeczpospolita. Офіційне рішення ще не прийнято.

Змінять дату виплати допомоги на дітей

З 1 червня у Польщі виплачувати допомогу на дітей (програма 500 плюс) буде Установа соціального страхування. Також змінилися і дати виплат: гроші видаватимуть 4, 7, 9, 14, 18 або 20 числа кожного місяця.

«Щоб отримувати гроші з червня, заявку потрібно було подавати до кінця квітня. Батьки, які подали заявку до кінця травня, можуть розраховувати на виплату в липні», йдеться у публікації inPoland.

Частину виплат заберуть

У Польщі вже близько 700 українських біженців втратили соціальну допомогу. Вони оформили виплати в рамках програми «500+» (3,4 тис. грн на кожну дитину), яку можна отримувати лише в період перебування у Польщі, але покинули країну.

Польські чиновники вже попередили, що під час виїзду з Польщі на період від 30 днів українці втрачають право на отримання допомоги. Українці, які перетнули кордон, мають повідомити про це управління соцстрахування у тому випадку, якщо вони оформляли виплати. Проте частина українців цим правилом нехтує.

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