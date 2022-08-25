У Польщі українцям роздадуть безкоштовне житло – що відомо

Українським біженцям, які знайшли прихисток у Польщі, роздадуть безкоштовне житло для тривалого проживання.

Загалом в Опольському воєводстві готують оселі для понад 200 біженців, передає NNS з посиланням на yavp.pl.

Квартири для біженців матимуть площу від 40 до 50 метрів квадратних. Перед заселенням у помешканнях виконають ремонти й закуплять необхідні меблі та техніку.

Наразі передбачається, що біженці з України зможуть проживати там орієнтовно 2 роки.

За якими правилами надаватиметься таке житло, вирішуватиме кожна гміна окремо.

Перелік громад, де біженцям виділять таке житло:

Стшельце Опольске (8 квартир);

Ключборк (7 квартир);

Добродзєнь (6 квартир);

Олесно (3 квартири);

Бяла (2 квартири);

Бжег (2 квартири);

Добжень Вєлькі (2 квартири);

Глубчице (2 квартири);

Грухолази (2 квартири);

Лєчніца (2 квартири);

Ниса (2 квартири);

Пачкув (2 квартири);

Попєлув (2 квартири);

Пруднік (2 квартири);

Стшелечкі (2 квартири);

Волчин (2 квартири);

Уязд (1 квартира).

На фінансування проекту соціального житла вже виділено 6 млн злотих – 46 млн гривень.

Коли біженці вирішать повернутися в Україну, ці квартири виділятимуть жителям Опольського воєводства, які опинилися в скрутному становищі.

Де ще в Польщі готують безкоштовне житло біженцям

Модульне містечко для українських біженців зводять у Лодзі за адресою вул. Опалова. Загалом житловий квартал складатиметься з 10 будинків по 35 кв. м. Під кожен з них виділено понад 2 га землі. В будинках зможуть проживати до 4 осіб.

Очікується, що заселення відбудеться вже до кінця 2022 року.

Проект реалізує місцева влада разом із благодійною організацією Caritas. Загальна вартість будівництва з проведенням комунікацій – 130 тисяч злотих (1 млн гривень), 30 тисяч євро з яких виділив Папа Римський Франциск. Також частково фінанси перекаже місцевий архієпископ Гжегож Рис з власних коштів.

Після українських біженців ці будинки будуть заселяти місцевих мешканців під час реабілітації після бездомного життя.

Всі фото ілюстративні