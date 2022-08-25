У Польщі українцям роздадуть безкоштовне житло – що відомо

Українським біженцям, які знайшли прихисток у Польщі, роздадуть безкоштовне житло для тривалого проживання.
Загалом в Опольському воєводстві готують оселі для понад 200 біженців, передає NNS з посиланням на yavp.pl.
Квартири для біженців матимуть площу від 40 до 50 метрів квадратних. Перед заселенням у помешканнях виконають ремонти й закуплять необхідні меблі та техніку.
Наразі передбачається, що біженці з України зможуть проживати там орієнтовно 2 роки.
За якими правилами надаватиметься таке житло, вирішуватиме кожна гміна окремо.
Перелік громад, де біженцям виділять таке житло:
- Стшельце Опольске (8 квартир);
- Ключборк (7 квартир);
- Добродзєнь (6 квартир);
- Олесно (3 квартири);
- Бяла (2 квартири);
- Бжег (2 квартири);
- Добжень Вєлькі (2 квартири);
- Глубчице (2 квартири);
- Грухолази (2 квартири);
- Лєчніца (2 квартири);
- Ниса (2 квартири);
- Пачкув (2 квартири);
- Попєлув (2 квартири);
- Пруднік (2 квартири);
- Стшелечкі (2 квартири);
- Волчин (2 квартири);
- Уязд (1 квартира).
На фінансування проекту соціального житла вже виділено 6 млн злотих – 46 млн гривень.
Коли біженці вирішать повернутися в Україну, ці квартири виділятимуть жителям Опольського воєводства, які опинилися в скрутному становищі.
Де ще в Польщі готують безкоштовне житло біженцям
Модульне містечко для українських біженців зводять у Лодзі за адресою вул. Опалова. Загалом житловий квартал складатиметься з 10 будинків по 35 кв. м. Під кожен з них виділено понад 2 га землі. В будинках зможуть проживати до 4 осіб.
Очікується, що заселення відбудеться вже до кінця 2022 року.
Проект реалізує місцева влада разом із благодійною організацією Caritas. Загальна вартість будівництва з проведенням комунікацій – 130 тисяч злотих (1 млн гривень), 30 тисяч євро з яких виділив Папа Римський Франциск. Також частково фінанси перекаже місцевий архієпископ Гжегож Рис з власних коштів.
Після українських біженців ці будинки будуть заселяти місцевих мешканців під час реабілітації після бездомного життя.
Всі фото ілюстративні