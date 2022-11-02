У Польщі українка кілька кілометрів бігла за поїздом, в якому були її діти

У Польщі 36-річна відчайдушна українка три кілометри бігла за поїздом, в якому були її діти.

Про це повідомляє портал wyborcza.pl, посилаючись на поліцію, передає NNS.

Громадянка України разом з трьома дітьми віком 5, 7 і 10 років їхала потягом з Перемишля до Варшави. Увечері на одній зі станцій вона на мить вийшла на перон, не взявши з собою ані документів, ані телефон.

Утім, саме в цей момент потяг раптово рушив з місця. Не гаючи жодної хвилини, українка почала бігти за потягом, у якому залишилися діти.

“Далі поїзд вирушив до Радома, згідно з розкладом, оминаючи станцію Скаржисько-Каменна. Зневірена мати бігла коліями за поїздом”, розповів журналістам пресофіцер поліції Скаржиська Ярослав Гвуздзь.

Зрештою вона пробігла майже 3 км, допоки на місце не приїхала поліція. Як повідомляють місцеві ЗМІ, спочатку жінка не змогла заспокоїтися і пояснити поліцейським, що вона робила на коліях.

За словами поліцейських, вона нервувала і не відповідала на запитання. Лише через кілька хвилин українка повідомила, що в поїзді, який вона намагалася наздогнати, були її діти. Правоохоронці швидко вийшли на контакт зі співробітниками охорони колій і дізналися, що потяг має зупинитися в місті Радом.

У цей час працівники залізниці опікувалися дітьми, які залишилися у потязі. Матері також дали можливість поговорити з дітьми телефоном та заспокоїти їх.

У результаті українку довезли до залізничної станції в Радомі, де вона зустріла дітей і вирушила з ними до Варшави.