У ДПСУ розповіли, скільки “вагнерівців” уже прибули до Білорусі

У Держприкордонслужбі розповіли, скільки “вагнерівців” уже прибули до Білорусі. Дані станом на 22 липня.

Найманці егвена пригожина з ПВК “Вагнера” продовжують перебувати в Білорусі. Ще нещодавно їх чисельність не перевищувала кількох сотень людей, а зараз налічується близько 5 тисяч солдатів.

Про це у коментарі “Українській правді” розповів речник ДПСУ полковник Андрій Демченко, передає НСН.

Він додав, що прикордонники пильно стежать за ситуацією у Білорусі.

Станом на 22 липня ситуація на українсько-білоруському кордоні повністю під контролем українських воїнів. Можливі ризики та провокації з боку “вагнерівців” чи армії лукашенка враховані, а прикордонники та інші військовослужбовці попереджені про це.

Незважаючи на те, що зараз на території Білорусі вже близько 5 тисяч “вагнерівців”, для України це не становить серйозної загрози.

Водночас речник ДПСУ додав, що Сили оборони готові до будь-яких ситуацій та мають намір твердо діяти у разі провокацій на кордоні.

“Зазначу, що Україна робить все необхідне, щоб розуміти реальний ризик та забезпечити надійну безпеку через перебування найманців у сусідній країні. Ми реагуємо відповідно. Відбувається подальше зміцнення нашого кордону по всій протяжності та посилення необхідними засобами”, наголосив Андрій Демченко.

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