У Держдумі Росії видали абсурдну заяву ніби Медведєв може стати президентом України.

Депутат Державної думи РФ Михайло Дєлягін припустив, що заступник голови Ради безпеки та колишній глава Кремля Дмитро Медведєв може стати президентом “нової України”, яка “частинами увійде до складу РФ”.

Про це російський політик заявив в інтерв’ю пропагандистському телеканалу “Царград”, передає NNS.

Також він припустив, що агресивні висловлювання Медведєва – це його передвиборча “президентська кампанія”.

“Хочеться підтримати все, що говорить Дмитро Анатолійович. Виникає відчуття, що він рано розпочав президентську кампанію. А що це може бути ще? Можливо, це президентська кампанія на посаду голови умовної нової України”, сказав Дєлягін. Як вважає російський депутат, ця “нова держава” може виникнути після закінчення так званої “спецоперації”.

На думку Дєлягіна, Україна “може входити до складу РФ частинами”. Так, інтеграцію окупованих ЗС РФ частин Херсонської та Запорізької областей до Російської Федерації можуть розпочати “за ходом справи”.

Нагадаємо, 15 червня Медведєв розмріявся про те, що Україна зникне з карти світу. На його думку, це станеться за два роки. До такого висновку його підштовхнула інформація про бажання України купувати у США за ленд-лізом скраплений природний газ.

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