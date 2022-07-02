У Білорусі – 200 тисяч партизанів: опозиціонер розповів про настрої у країні

У Білорусі наразі 200 тисяч партизанів, місцева влада може вжити смертну кару щодо них, щоби залякати інших.

Про втягування Білорусі у війну розповів опозиціонер Франак Вячорка у ефірі телемарафону, передає NNS з посиланням на ТСН.

«Від початку війни 30 тисяч людей записалися до плану «Перемога». Це мобілізаційний план для організації різних акцій на залізниці, дорогах, в адміністраціях. Влада налякана, боїться, що ті партизани знову відновлять свою діяльність, тому можуть зробити показові процеси і когось розстріляти. Загалом, маємо 200 тисяч людей, які долучилися до плану «Перемога». Багато хто їде відразу воювати до України. На жаль, там також є жертви», зазначив Вячорка.

Також він розповів про дані нового опитування громадської думки у Білорусі. На декілька пунктів зменшилася доля тих, хто вважає присутність російських військ у білорусі нормальним. Менше 40 % вважають це допустимим. Раніше таких було понад 60 %.

Однак, за словами експерта, є невелика кількість громадян, які симпатизують російській пропаганді.