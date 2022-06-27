Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записали відеозвернення до президента України Володимира Зеленського та українського народу, в якому заявили, їхня підтримка України непохитна.
Вони подякували українцям за боротьбу та запевнили у посиленні підтримки й подальшому тиску на росію.
Відео опублікувала пресслужба Даунінг-стріт, з посиланням на news.liga.net передає NNS.
Джонсон сказав, що його “друг і колега” Зеленський веде свій народ у героїчній боротьбі проти неспровокованої агресії російського диктатора володимира путіна.
Трюдо зазначив, що українці б’ються як герої не лише за свою землю, а й за принципи, які “об’єднують усіх нас разом” – демократію, верховенство права, суверенітет і територіальну цілісність.
Джонсон заявив, що лідери G7 мають намір запевнити у більшій підтримці Україну, накладати санкції на пов’язаних із путіним олігархів і посилювати тиск на рф, зокрема обмеженнями на імпорт російського золота. Трюдо зазначив, що Велика сімка продовжить нарощувати економічну, фінансову та військову підтримку.
“Наше послання тобі, Володимире, і народу України – ми віддаємо честь вашій боротьбі. Ми віримо, що вона цілком законна і важлива для світу. Ми підтримуємо вас і стоятимемо з вами. Слава Україні!”,сказав Джонсон.
“Героям слава!”,відповів українською Трюдо.