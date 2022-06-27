Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записали відеозвернення до президента України Володимира Зеленського та українського народу, в якому заявили, їхня підтримка України непохитна.

Вони подякували українцям за боротьбу та запевнили у посиленні підтримки й подальшому тиску на росію.

Відео опублікувала пресслужба Даунінг-стріт, з посиланням на news.liga.net передає NNS.

Джонсон сказав, що його “друг і колега” Зеленський веде свій народ у героїчній боротьбі проти неспровокованої агресії російського диктатора володимира путіна.

Трюдо зазначив, що українці б’ються як герої не лише за свою землю, а й за принципи, які “об’єднують усіх нас разом” – демократію, верховенство права, суверенітет і територіальну цілісність.

Джонсон заявив, що лідери G7 мають намір запевнити у більшій підтримці Україну, накладати санкції на пов’язаних із путіним олігархів і посилювати тиск на рф, зокрема обмеженнями на імпорт російського золота. Трюдо зазначив, що Велика сімка продовжить нарощувати економічну, фінансову та військову підтримку.