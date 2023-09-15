Сину Байдена висунули обвинувачення щодо незаконного володіння зброєю. Можуть посадити на 25 років

Міністерство юстиції США оголосило сину Байдена Хантеру Байдену федеральні звинувачення у справі щодо володіння зброєю, коли він боровся з наркотичною залежністю, але приховав це.

Про це повідомляє CNN, передає НСН з посиланням на Громадське.

За даними слідства, Гантер Байден у жовтні 2018 року придбав револьвер Colt Cobra, яким володів 11 днів. Прокурор стверджує, під час покупки у збройовому магазині штату Делавер син президента у письмовій формі збрехав, що не вживає жодних заборонених наркотиків і не є залежним від них, попри те, що на той момент боровся із залежністю від креку.

Згідно з матеріалами суду, Гантера Байдена загалом обвинувачують за трьома пунктами:

Він вказав неправду під час заповнення федеральної форми, коли купував зброю, присягнувшись, що не був залежним від заборонених наркотиків і не вживав заборонених наркотиків. Він неправдиво сказав про те ж саме торговцю зброєю у Вілмінгтоні, де він купив револьвер. Він незаконно зберігав зброю під час вживання наркотиків або залежності від них, що є федеральним злочином.

Якщо Гантера Байдена визнають винним за всіма трьома злочинами, йому теоретично може загрожувати до 25 років ув’язнення та штрафи у розмірі до 750 тисяч доларів США.

Однак CNN зазначає, що обвинувачені дуже рідко отримують максимальне покарання, особливо в подібних справах, пов’язаних із ненасильницькими злочинами та коли вчиняють злочин уперше.

Крім того, закон про володіння зброєю, у порушенні якого звинувачують Гантера Байдена, перебуває «на хиткій юридичній основі» після серпневого рішення апеляційного суду трьох південних штатів, який визнав цю норму неконституційною.

Так, у серпні федеральний апеляційний суд у Новому Орлеані скасував закон, що діяв десятиліттями, заявивши, що він порушує Другу поправку у справі щодо людини, яка була засуджена за нею у 2022 році.

Що передувало?

CNN додає, що Білий дім вважав, що судова драма Гантера Байдена закінчиться цього літа, коли син президента уклав з прокурором угоду про визнання провини. Передбачалося, що це допоможе уникнути пред’явлення звинувачень, проте федеральний суддя відхилив угоду.

Водночас республіканці в Палаті представників оголосили про намір почати офіційне розслідування щодо імпічменту Джо Байдена. У ньому йдеться про бізнес Гантера Байдена за кордоном і можливу корупцію.

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