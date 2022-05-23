Світ рухається до нової епохи криз – SIPRI

Війна росії проти України, пандемія COVID-19 та інші загрози становлять серйозну небезпеку – світ рухається до нової епохи криз.

Про це йдеться в доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI), пише “Deutsche Welle”, передає NNS.

Поєднання екологічної кризи та кризи у сфері безпеки є загрозою миру в усьому світі . А особи, які приймають рішення, не готові до “нової епохи ризиків”, застерігають експерти.

У документі представлено похмуру картину майбутнього у сфері міжнародної безпеки. Він показує, як екологічна криза – зміна клімату, брак ресурсів, зникнення певних видів рослин та тварин – взаємодіє з кризою в галузі безпеки, пов’язаною з вторгненням росії в Україну, та іншими загрозами, такими як пандемія COVID-19 .

“Суміш отруйна і руйнівна. А інстанції, в компетенції яких знаходити рішення, прокидаються надто повільно”, написала у передмові до доповіді колишній міністр закордонних справ Швеції та комісар ЄС з навколишнього середовища Маргот Вальстрем. “Або пустити все на самоплив, або вирішувати проблему”

У Сомалі, наприклад, постійна посуха та інші наслідки зміни клімату у поєднанні з бідністю та слабким урядом сприяють зміцненню діяльності ісламістського радикального угруповання “Харакат аш-Шабаб”, а в Центральній Америці вплив зміни клімату на врожай зернових у поєднанні з насильством та корупцією призвели до збільшення міграції до США, йдеться у доповіді.

“Багато експертів у галузі охорони навколишнього середовища стверджують, що зараз ми перебуваємо в критичній точці: ми можемо або пустити екологічну кризу на самоплив, або визнати проблему зараз і щось зробити для її вирішення”, зазначив глава SIPRI Ден Сміт. “Погана новина полягає в тому, що цей надзвичайно важливий момент припадає на той час, коли міжнародна політика перебуває у жахливому стані”, наголосив він.

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