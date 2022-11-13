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Святкування Великодня – католики та православні мають намір встановити спільну дату

Дата
Святкування Великодня

Вселенський Патріарх Варфоломій заявив, що і з православної, і з католицької сторони є добрий намір нарешті встановити спільну дату для святкування Великодня – Христового Воскресіння, однак про деталі говорити ще зарано.

Як передає NNS, таку думку Вселенський православний Патріарх Варфоломій висловив під час зустрічі у Стамбулі з групою священників і журналістів, які прибули до Туреччини для відвідин місць, пов’язаних із життям святого Павла, повідомляє Vatican News.

Цю поїздку організувало ватиканське паломницько-туристичне бюро «Opera Romana Pellegrinaggi». Відповідаючи на запитання журналістів, Вселенський Патріарх розповів про спільні зусилля з Папою Римським Франциском, пов’язані з відзначенням 1700-річчя першого вселенського собору, що мав місце в Нікеї 325 року.

Святкування Великодня - католики та православні мають намір встановити спільну дату

Патріарх нагадав, що серед рішень собору було встановлення дати святкування Пасхи.

«Але, на жаль, протягом багатьох років ми вже не святкуємо її разом, протягом багатьох століть. Отож, у рамках цієї річниці предметом наших спільних з Папою зусиль є знати вирішення цій проблемі. Може ще не час говорити про деталі, але хочу підкреслити, що з православної і з католицької сторони є цей добрий намір нарешті встановити спільну дату для святкування Христового Воскресіння», – сказав Варфоломій.

Відповідаючи на запитання, якими є сподівання миру перед обличчям нищівної війни, жертвою якої стала Україна, Варфоломій підкреслив, що «цю війну нічим не можна виправдати», і на цьому слід наголошувати «в ім’я нашої християнської віри і не тільки».

«Мені здається, що всі люди, які мають правильний погляд на речі, не можуть не засуджувати цю війну. Той же Папа хоче посилити чутливість усього світу до миру. У своєму посланні на перше січня (Всесвітній день миру – ред.) кілька років тому Папа ствердив, що неможливо мати мир без справедливості. Це дуже правильні слова», – сказав Варфоломій.

Джерело: Vatican News

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