Глава міноборони росії сергій шойгу заявив, що російські загарбники відкрили сухопутний коридор до окупованого Криму через захоплені південні області України.

Також нібито відновлено подачу води на окупований півострів.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости”, передає NNS з посиланням на УП.

“Відкрито автомобільне сполучення з території Росії по материковій частині до Криму. Відновлено безперешкодне подання води Північно-Кримським каналом на Кримський півострів”, сказав шойгу.

За його словами, нібито “відновлення транспортної інфраструктури та подачі води створює сприятливі умови для розвитку агропромислового комплексу на звільнених територіях”.

Також шойгу додав, що рф планує “відновити залізничний рух між Росією, Донбасом, Україною та Кримом на 6 дільницях”.

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