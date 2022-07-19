Студентів з України польський університет навчатиме українською

Польський університет у Кракові навчатиме студентів з України рідною українською мовою, при чому на факультетах планується готувати майбутніх інженерів для відновлення країни після війни.

Про це NNS дізнався з повідомлення thepage.ua.

Як зазначено на сайті Краківської Політехніки ім. Тадеуша Костюшки, у новому навчальному році 2022/2023 оголосили набір на безкоштовне навчання українською мовою для громадян України, а також для осіб іншого громадянства, що втікають від війни та говорять українською.

Зокрема вища школа готуватиме фахівців на напрямках «Будівництво» та «Транспорт» навчання буде проводитись на Будівельному факультеті Політехніки.

На обидва напрями підготовки зареєструвалися 383 особи: на будівництво – 220, на транспорт – 163.

«Країні, спустошеній війною, знадобиться багато професіоналів для її відновлення. Ми хочемо допомогти у підготовці кадрів», заявив професор Анджей Шарата, декан Будівельного Факультету (БФ) КП.

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В університеті наголосили, що інтерес до навчання дуже великий. Інженерно-будівельний факультет підготував 72 місця для кандидатів з України у сфері будівництва та 36 місць у сфері транспорту.

Днями іспит склали 182 особи, які легально проживають у Польщі та мають номер PESEL, наголосили в Політехніці. Екзаменаційні результати наразі ще не оголошені.

Навчання матиме унікальну формулу, безпрецедентну в польській системі вищої освіти. У його підготовці та реалізації беруть участь, серед інших українські університетські викладачі Політехніки, українці, які вже навчаються в КП, та компанії-партнери БФ КП.

У першому семестрі навчання повністю відбуватиметься українською мовою, у другому – українською та польською, а з третього семестру більшість занять буде лише польською мовою.

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