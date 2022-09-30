Столтенберг прокоментував заявку України на вступ до НАТО

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу в п’ятницю, 30 вересня, прокоментував заявку України на вступ до Альянсу за прискореною процедурою.

Про це NNS повідомляє з посиланням на повідомлення НВ.

У відповідь на запитання журналіста щодо заявки Столтенберг сказав, що двері НАТО залишаються відчиненими для всіх демократичних країн Європи.

Він повторив, що Альянс підтримує право України самій обирати свій шлях і механізми гарантування безпеки.

“Кожна демократія в Європі має право подати заявку на членство в НАТО. Ми поважаємо це право, і останні роки ми говорили, що двері Альянсу відкритті. Члени НАТО на саміті в Мадриді чітко заявили, що поважають право України обирати власне майбутнє”, сказав Столтенберг.

Генсек також нагадав, що рішення про членство мають ухвалювати всі 30 членів Альянсу.

За його словами, зараз у НАТО зосереджені на тому, щоб надавати безпосередню підтримку Україні та допомагати їй захищатися:

“Зараз це основний напрямок та основні зусилля союзників по НАТО”.

Як раніше повідомляв NNS, президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 30 вересня, заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку. Він запропонував, щоб на час переговорів про вступ України партнери нашої країни реалізували пропозиції щодо гарантій безпеки, перераховані в Київському безпековому договорі.