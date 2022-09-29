Стало відомо, коли путін оголосить про анексію окупованих територій України

Стало відомо, коли путін оголосить про анексію тимчасово окупованих частин Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей.

З цієї нагоди російський диктатор володимир путін планує “об’ємний виступ”.

Як передає NNS, про це повідомляють російські ЗМІ.

Прессекретар очільника кремля дмитро пєсков анонсував церемонію підписання “договорів про вступ” окупованих українських територій до складу рф.

За його словами, також заплановано “об’ємний” виступ кремлівського диктатора володимира путіна з приводу анексії.

Пєсков розповів, що “церемонія” відбудеться 30 вересня в Георгієвському залі Кремлівського палацу. Її початок запланований на 15:00.

Раніше, російський депутат денис парфьонов повідомив, що депутатам державної думи розіслали запрошення на 30 вересня до кремля, де о “15:00 розпочнеться захід за участю володимира путіна”.

Коли росія оголосить про анексію українських територій і що буде далі