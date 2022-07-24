Стала відома реакція Михайла Горбачова на війну росії проти України

Російський журналіст Олексій Венедіктов розповів про реакцію Михайла Горбачова на війну в Україні, яку розв’язала росія.

Венедіктов є близьким другом останнього президента СРСР і з його слів, Горбачов жахається того, як путін зруйнував справу його життя.

Про це Венедіктов сказав в інтерв’ю Forbes Russia, передає NNS з посиланням на ТСН.

“Я можу вам сказати, що він розчарований, звичайно, він розуміє [що відбувається]. Це була справа його життя. Свободи – це справа Горбачова”, заявив журналіст, нагадавши про політику перебудови і гласності, яка передбачала, зокрема, свободу слова і віросповідання.

Тепер же політикою путіна вся ця “спадщина Горбачова”, за словами журналіста, в рф знищена.

“Так що [Горбачов] може сказати зараз?”, резюмував він.

Венедіктов також нагадав, що коли Горбачов очолював СРСР у 1985-1991 роках, у Європі було чотири тисячі військових із підрозділів Сил швидкого реагування НАТО.

“Тепер НАТО оголосило, що до кінця наступного року тут буде 300 тисяч осіб”, сказав він.

Журналіст додав, що це означає величезне зростання рівня загрози між Сходом і Заходом.

Нагадаємо, стан здоров’я 91-річного Михайла Горбачова, який був останнім комуністичним лідером Радянського Союзу, значно погіршився. Через проблеми з нирками Горбачов перебуває на гемодіалізі, а також він страждає на цукровий діабет.