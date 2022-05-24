Спецслужби рф використовують ігри на смартфоні для вербування українських дітей

Російськи спецслужби використовують ігри на смартфоні для вербування дітей в Україні.

Про це повідомили в СБУ, передає NNS.

Служба безпеки України виявила, що спецслужби росії використовували один із додатків на смартфон, в якому учасники мали шукати так звані «коробки» з віртуальними призами, які можна було обміняти на електронні гроші.

Під час проходження маршруту діти здійснюють фотофіксацію місцевості, об’єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів.

При цьому доступ до адміністрування цього застосунку має підконтрольна спецслужбам рф ІТ-компанія, яка зареєстрована в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ.

Таким чином, ворог «в темну», тобто без їх відома, використовував українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливих об’єктів.

Зокрема, у Кіровоградській області було затримано двох підлітків, які фотографували блокпости, елеватори і транспортні шляхи.

Фото: create.vista.com

З полону звільнили сина військової. Від жінки окупанти вимагали розвіддані