Скільки боєприпасів може виготовляти росія – розповіли в естонській розвідці

В естонській розвідці розповіли, скільки боєприпасів може виготовляти росія у місяць.

Росіяни можуть виробляти близько 1,5 мільйонів боєприпасів на місяць. Хоча зараз вони запустили практично безперервне виробництво на своїх заводах, а отже можуть робити навіть більше снарядів.

Про це розповів голова естонської розвідки Антс Ківісельг інтерв’ю РБК-Україна, передає НСН.

За його словами, перед повномасштабним вторгненням з мобілізаційного ресурсу техніки росіяни мали 9 тисяч танків та 36 тисяч БТР.

“Навіть якщо дивитися на це з точки зору того, що техніка застаріла і вони умовно з трьох одиниць можуть зробити одну, то все одно це величезна кількість – 3 тисячі танків та 12 тисяч БТР. Крім того, вони мають великі запаси боєприпасів – сьогодні вони можуть виробляти близько 1,5 мільйонів боєприпасів на місяць”, розповів Ківіскльг.

При цьому він зазначив, що це базова калькуляція. Таку кількість росіяни могли виробляти до війни. Однак зараз вони запустили практично безперервне виробництво на своїх заводах, тому можуть робити навіть більше снарядів.

“Але це не стосується балістики, наприклад. Це так звані “дурні снаряди”. Балістику вони, звичайно ж, не можуть виготовляти в таких обсягах. Але питання ще й у самих артилерійських установках. Вони намагаються їх відновлювати, але це виклик для росії”, додав голова естонської розвідки.

Виробництво зброї в росії

Нещодавно газета The New York Times повідомляла, що росії вдалося обійти санкції та експортний контроль, введені Заходом, і збільшити виробництво ракет вище за довоєнний рівень, внаслідок чого Україна стає особливо вразливою для посилення атак у найближчі місяці.

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