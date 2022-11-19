Смертельні “Ланцети”. Звідки в Росії з’явились ці дрони і чим вони небезпечні

Останнім часом Росія почала активно застосовувати проти українських військ свої “Ланцети” – новітні ударні безпілотники.

Видання BBC з’ясувало, як виготовляються ці апарати і наскільки вони небезпечні, передає NNS.

Нові “Ланцети”: історія появи

Ланцет — це медичний інструмент для розтину наривів, він нагадує скальпель. Дрони з такою назвою випускає російська фабрика Zala Aero, яка входить до концерну “Калашников” і, відповідно, до “Ростеху”. Розробники стверджують, що назвали БПЛА “Ланцетами” через їхню “хірургічну точність”. Вперше апарат представили у 2019 році, але інформація про їхнє серійне виробництво не розголошується.

“Ланцет” належить до типу баражуючих боєприпасів, тобто пристроїв, здатних довго літати в повітрі, знаходити цілі і пікірувати на них, вибухаючи при зіткненні. Дрони останнього покоління “Ланцет-3” можуть розганятися до 110 км/год під час горизонтального польоту і до 300 км/год під час пікірування. Безпілотник важить близько 12 кг, і з яких п’ять припадають на уламково-фугасну боєголовку. Дальність дії моделі становить 50 км від місця запуску, а тривалість польоту — близько години.

Російський експерт розповів ВВС на умовах анонімності, що раніше Міноборони РФ не цікавилося дронами-камікадзе, а комерційні компанії не розробляли їх через відсутність попиту. Проте Zala Aero вирішила створити БПЛА “Куб”, а потім і “Ланцет”, плануючи експортувати їх до інших країн. Інтерес до такої технології у ЗС РФ з’явився після успішних випробувань дронів у Сирії, проте і тоді “камікадзе” видалися військовою надто дорогою зброєю.

На думку експертів, для виробництва “Ланцетів” Росія використовує іноземні деталі для комплектування, адже багато які з них не може випускати самостійно. Нещодавно самі російські виробники скаржилися на дефіцит технологій. Командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ, фахівець із розробки дронів Юрій Касьянов припускає, що “Ланцети” на 80% складаються з китайських деталей, але збирають їх на заводах у РФ.

“Вони можуть їх робити вічно, принаймні поки Китай продаватиме їм деталі”, зазначив український військовий.

“Ланцети” небезпечні, але не змінять результату війни

Наприкінці жовтня і в листопаді російські блогери-“воєнкори” почали регулярно публікувати в Telegram відеоролики із застосуванням “Ланцетів” проти ЗСУ, а Міноборони РФ позиціює їх як “найефективніші російські БПЛА”. Командування Військово-повітряних сил України підтверджує, що Росія часто запускає такі дрони.

Експолковник генштабу РФ Михайло Ходарьонок розповів у Telegram, що російська армія часто використовує ударні “Ланцети” у парі з розвідувальними “Орланами”, щоб вивести з ладу українські зенітно-ракетні системи та послабити ППО, відкривши шлях для літаків. За його словами, у ЗСУ ще залишається деяка кількість ЗРК “БУК” та “Оса-АКМ”, але їх вдасться знищити, якщо ЗС РФ отримає більше “Ланцетів”.

Про ефективність дронів-камікадзе пише і російський Telegram-канал “Рыбарь” — за інформацією видання The Bell, його власниками можуть бути програміст Денис Щукін і військовий кореспондент Аббас Джума, який перебуває під санкціями США за причетність до постачання іранських БПЛА. За підрахунками блогерів, з 13 жовтня по 12 листопада “Ланцети” нібито вразили в Україні 11 гаубиць, 7 танків, 7 самохідних артилерійських установок, 6 бронемашин, 4 зеніток, 5 радіолокаційних станцій, 3 пускові установки системи С-300 та один бронекатер.

Юрій Касьянов розповів BBC, що з недавніх пір Україна втратила перевагу безпілотників, і річ не так в якості, як у кількості. Українська армія відчуває гостру нестачу ударних дронів, оскільки в їхнє масове виробництво в країні не налагоджено, на відміну від Росії чи Ірану.

“Ми втратили ініціативу в безпілотниках. Противник уже почав масово застосовувати дрони-камікадзе типу “Куб” та “Ланцет”, а ми все робимо із запізненням”, прокоментував ситуацію Юрій Касьянов.

Він звернув увагу, що “Ланцет” за своїми характеристиками гірший за іранські Shahed-136, проте дрони виконують різні завдання. Наприклад, Shahed завдають ударів по великих інфраструктурних об’єктах у глибокому тилу, а російські безпілотники атакують військові комплекси неподалік лінії фронту.

“Я вважаю, що застосування БПЛА типу “Ланцет” на полі бою безумовно дає певні переваги противнику. Але водночас я не можу сказати, що застосування такої зброї може якось кардинально позначитися на ході та характері війни. Ні, це не вплине на результат війни”, наголосив Касьянов.

Раніше писали, що ЗС РФ використовує дрони “Ланцет” замість дефіцитних ракет. Американський експерт Семюел Бендет припустив: росіяни збільшили виробництво БПЛА, сподіваючись з їхньою допомогою переламати хід війни в Україні на свою користь.

У Росії заявили, що БПЛА “Ланцет” невразливий для лазерної зброї. Однак ЗСУ успішно збиває їх за допомогою звичайних зенітно-ракетних комплексів та інших видів озброєння.

Джерело: ВВС

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