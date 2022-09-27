Скільки “мобіків” може зібрати росія за кілька тижнів – відповідь експерта

Майже тиждень тому у росії оголосили часткову мобілізацію. Скільки “мобіків” може зібрати рф у перші тижні і коли вони з’являться в Україні.

Про це розказав військовий експерт Олег Жданов 24 каналу, передає NNS.

Через величезні втрати росії у війні перші мобілізовані можуть з’явитися на фронті вже найближчими днями.

За словами Жданова, було цілком прогнозовано, що мобілізовані першої хвилі, незалежно від їхньої якості, віку та стану здоров’я, потраплять на фронт дуже швидко.

Я їх називаю смертниками, тому що у росії сьогодні катастрофа з особовим складом, немає ким поповнювати повсякденні втрати, яких зазнають російські війська. Тому вони мобілізованими у цю першу хвилю будуть просто затикати дірки, які ми постійно, щодня робимо в їхніх частинах, пояснив він.

Відтак, не виключено, що вони з’являться у зоні бойових дій вже завтра – післязавтра, однак, як зауважив військовий експерт, це буде якісне “гарматне м’ясо”. Інакше складно охарактеризувати їхній рівень підготовки та їхній рівень навченості для ведення бойових дій, тим паче в таких жорстких умовах.

Скільки людей росія може мобілізувати найближчим часом

Жданов припустив, що у найближчі тижні країна-агресорка зможе набрати до 100 тисяч осіб. Мова йде про спроможність зі всієї держави. Здебільшого там будуть ті, хто є ідеологічно налаштованим, або законослухняні – ті, що прийдуть, отримавши повістку.

Він додав, що така кількість мобілізованих буде фактично межею, адже всього російські частини можуть прийняти до 130 тисяч мобілізаційного резерву.

“Потім почнеться колапс в плані того, що людей не буде, куди дівати, або вони будуть змушені зробити зупинку, щоб цих розсортувати, відправити, а потім набирати наступну партію”, пояснив військовий експерт.

Чи зможе росія забезпечити мобілізованих

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, росії буде важко забезпечити навіть перших “мобіків”. Лише деяким з тих, кого вже встигли набрати, видали форму. Однак є нюанс – попри те, що вже закінчується вересень, і стає все холодніше, російські “вояки” отримали літні комплекти одягу.

Крім того, вже закінчилися й сухпайки, тож більшості мобілізованих доведеться харчуватися за власний кошт та власними силами.

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