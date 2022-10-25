ЗМІ дізналися, скільки часу потрібно росії для відновлення довоєнного запасу ракет.

рф потрошки виробляє ракети зі старих запасів складових, але тепер обсяги та темпи виробництва зовсім інші, розповіло “Українській правді” обізнане джерело із силових органів влади України, передає NNS.

“Їм (росіянам – ред.) п’ять років треба на відновлення запасу станом на лютий цього року. Санкції тримають їх без складових”, поділився співрозмовник.

За майже 8 місяців повномасштабної війни, за даними міністра оборони України Олексія Резнікова, росія використала дві третини зі свого арсеналу високоточних ракет – станом на 14 жовтня в неї лишалося орієнтовно 609 із 1844 таких боєприпасів.

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що росія вже використовує недоторканний запас “Іскандерів” (лишилося 13%), а по “Калібрах” і по Х-101, Х-555 ще намагається “утримуватися в межах своїх норм” (лишилося 43% і 45% відповідно).

Росіяни вже використовують іранські безпілотники-камікадзе, нібито планують використовувати балістичні ракети іранського виробництва, а також іранські каски й бронежилети для мобілізованих новачків.

Іран заперечує, що озброює росію під час війни, але за даними ЗМІ угода про додаткові дрони і ракети “земля-земля” була досягнута 6 жовтня.

Буданов розповів, скільки триватиме російський терор дронами