Швейцарія посилює правила отримання соцдопомоги українським біженцям

Влада Швейцарії посилює правила отримання соцдопомоги українським біженцям. Тепер будуть враховувати фінансове становище тих, хто подає заявки на отримання допомоги.

Про це повідомила швейцарська телерадіокомпанія SRF, передає NNS з посиланням на Громадське.

Наразі у Швейцарії перебувають приблизно 60 тисяч громадян України, які рятуються від війни. Українським біженцям надали статус захисту S, який дозволяє їм отримувати соціальну допомогу та працювати в країні.

Майно біженців з України не враховували при розрахунку того, чи мають вони право на соціальну допомогу. Такий підхід відрізнявся від того, як у Швейцарії надають допомогу тимчасово прийнятим громадянам інших країн.

Тепер влада вирішила посилити правила, щоб доходи та активи українських біженців враховувалися незалежно від того, отримані вони в Україні чи Швейцарії. Як зазначає SRF, це значно збільшить бар’єри для отримання соціальної допомоги.

Тобто якщо люди зі статусом S знімають гроші з банківських рахунків або отримують інші активи в Україні, їх будуть враховувати під час оцінки доходу. Єдиним винятком є ​​автомобіль, оскільки він потрібен, щоб повернутися додому.

Такі вимоги діятимуть до кінця року. Очікується, що наприкінці осені представлять нові рекомендації щодо того, як надалі чинити з автомобілями та іншими активами, як-от ювелірними виробами.

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