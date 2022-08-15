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Швейцарія посилює правила отримання соцдопомоги українським біженцям

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отримання соцдопомоги

Влада Швейцарії посилює правила отримання соцдопомоги українським біженцям. Тепер будуть враховувати фінансове становище тих, хто подає заявки на отримання допомоги.

Про це повідомила швейцарська телерадіокомпанія SRF, передає NNS з посиланням на Громадське.

Наразі у Швейцарії перебувають приблизно 60 тисяч громадян України, які рятуються від війни. Українським біженцям надали статус захисту S, який дозволяє їм отримувати соціальну допомогу та працювати в країні.

Майно біженців з України не враховували при розрахунку того, чи мають вони право на соціальну допомогу. Такий підхід відрізнявся від того, як у Швейцарії надають допомогу тимчасово прийнятим громадянам інших країн.

Тепер влада вирішила посилити правила, щоб доходи та активи українських біженців враховувалися незалежно від того, отримані вони в Україні чи Швейцарії. Як зазначає SRF, це значно збільшить бар’єри для отримання соціальної допомоги.

Тобто якщо люди зі статусом S знімають гроші з банківських рахунків або отримують інші активи в Україні, їх будуть враховувати під час оцінки доходу. Єдиним винятком є ​​автомобіль, оскільки він потрібен, щоб повернутися додому.

Такі вимоги діятимуть до кінця року. Очікується, що наприкінці осені представлять нові рекомендації щодо того, як надалі чинити з автомобілями та іншими активами, як-от ювелірними виробами.

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