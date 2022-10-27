Що дає визнання Росії країною-терористкою, або спонсоркою тероризму.

В питання розбиралися журналісти ТСН, передає NNS.

Терористичний режим – саме такою російську владу визнав Сенат Польщі. У відповідній резолюції польські парламентарі рішуче засудили російську агресію і зазначили – загарбники тероризують жителів українських міст, бомбардуючи мирні об’єкти. Відтак, у Варшаві закликають все більше демократичних країн долучатися і визнавати російську владу терористичною.

Повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів – так про Путіна та його поплічників кажуть польські парламентарі – перш, ніж визнати терористичним режимом сучасну російську владу. У Варшаві рішуче засуджують російські злочини і перераховують їх у відповідній резолюції.

“Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених і мирних жителів на окупованих територіях. Вони викрадають українських дітей, щоб виростити їх режимними яничарами. Депортують, розселяють і відправляють громадян України на далеку периферію Росії”, зазначають там.

Польські депутати висловлюють захват боротьбою українського народу і закликають інші країни світу подумати над тим, аби визнати російську державу – терористиною.

Однією з перших визнала Росію терористичною державою – Литва. Зробили це ще у травні, зазначивши, що кремлівський режим прагне знищити українську націю і такі дії мають бути визнані геноцидом. Згодом, у серпні, державою-спонсоркою тероризму Росію визнала Латвія, а цього місяця – Естонія. У жовтні історичне рішення ухвалила і Парламентська асамблея Ради Європи – вперше на такому рівні російський режим визнали терористичним і це не лише потужний світовий сигнал, а й новий крок, який наближає до ізоляції країни-агресорки.

Що ж дає визнання Росії країною-терористкою, або ж спонсоркою тероризму?

Така держава стає вигнанцем, усі повинні будуть припинити з нею торговельно-економічні та дипломатичні відносини. Застосувати саме цей інструмент покарання на світовому рівні вже тривалий час закликає Київ. Відповідний документ розглядається як опція у Сполучених Штатах, законодавча ініціатива перебуває у конгресі і адміністрація президента Байдена запевняє, активно взаємодіє з депутатами. У Білому Домі пояснюють, обговорюють, чи справді варто використовувати цей інструмент, бо небажання визнавати Росію державою-спонсоркою тероризму раніше висловив президент США, а Державний департамент, за повідомленнями ЗМІ, пояснив депутатам, має певні побоювання, зокрема, щодо зриву багатосторонніх угод та угод у сфері ядерної зброї. Мовляв, вразити Росію можна й іншими шляхами.

Те, що Сполучені Штати можуть у разі загрози діяти і особисто проти Путіна – не виключає колишній радник президента США.

“Ну, я не згодний з тим, що ми не можемо його дістати. І я думаю, він це знає. Ви можете спитати Касема Сулеймані в Ірані – що відбувається, коли ми вирішуємо, що хтось становить загрозу для Сполучених Штатів?”, заявив колишній радник США з безпеки Джон Болтон.

Іранського військового Вашингтон визнав терористом ще 2005 року, ліквідував прицільною атакою дрона у січні 2020, тож приклад, про який говорить Джон Болтон, насправді переконливий. Утім, поки про нього не йдеться. Визнання Росії країною-терористкою буде тривалим процесом і наступний великий крок заплановано аж на 20-ті числа листопада. Тоді відповідну резолюцію поставлять на голосування у Європейському парламенті.