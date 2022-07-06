Російський головний центр геофізичного моніторингу, який входить до складу міноборони рф, розпочав цілодобове спостереження для виявлення ядерного вибуху.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на російські ЗМІ, передає NNS, посилаючись на ТСН.

Відкриття Головного центру геофізичного моніторингу відбулося 1 червня, але до цілодобового чергування структурний підрозділ Служби спеціального контролю, що входить до 12 Головного управління міністерства оборони рф, приступив тільки через місяць.

Він покликаний реєструвати ядерні вибухи у різних геосферах на всій території земної кулі та ідентифікувати джерела геофізичних збурень техногенного характеру.

Після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, відносини між москвою та Заходом стають дедалі напруженішими. Політики як у росії, так і в Сполучених Штатах публічно говорять про ризик ядерної війни.

Президент володимир путін заявив, що приводить ядерні сили країни в стан підвищеної готовності, посилаючись на “агресивні заяви” лідерів НАТО.

Офіційні російські принципи військового розгортання допускають застосування ядерної зброї, якщо вона або інші види зброї масового знищення застосовується проти неї або якщо держава стикається з реальною загрозою існуванню.

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